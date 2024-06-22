Китай резко увеличил закупки одного вида мяса у России

Китай по итогам мая приобрел у России 1,77 тыс. тонн говядины. Объем импорта по сравнению с апрелем вырос на 56%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении поставки российской говядины на китайский рынок выросли на 54% месяц к месяцу, до $9,21 млн.

С начала года объем импорта этого вида мяса из России в КНР сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил 7 тыс. тонн.

Этой весной Китай впервые за долгое время импортировал свинину из РФ. Страна уже приобрела российской свиноводческой продукции на $677 тыс. Первая партия поступила на рынок КНР в апреле.

До этого в Россельхознадзоре рассказали, что Китай оформил поставку 143 партий российской свинины общим объемом 3,49 тыс. тонн.

Ранее в России спрогнозировали рост потребления мяса.