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Россия поставила в Китай первую партию свинины

Китай получил первую партию свинины из России на $677 тысяч

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Китай в апреле – мае текущего года импортировал первую за долгое время партию российской свинины на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статистической службы.

В апреле Россельхознадзор сообщил, что первая партия российской свинины прибыла в Китай. Информации о проблемах с поставкой ведомство не получало. Позднее, в рамках Петербургского экономического международного форума, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия поставили в Китай порядка 4,26 тысячи тонн свинины. Ожидается, что до конца текущего года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн.

По данным китайской службы статистики, в апреле Пекин купил у Москвы свинины на $953, тогда как в мае поставки мяса превысили сумму в $676 тысяч. Суммарно за указанные два месяца объемы импорта составили порядка $677 тысяч.

До этого в Россельхознадзоре сообщали, что Китай оформил поставку 143 партий российской свиноводческой продукции. Сообщалось, что объем импорта мяса составил порядка 3,49 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что в России резко вырос импорт пива.

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