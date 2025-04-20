Помидоры могут подорожать из-за Трампа

Торговые пошлины, которые США введут с 1 июля 2025 года на помидоры, импортируемые из Мексики, могут привести к значительному росту цен, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале уточняется, что в настоящее время американская сторона импортирует из Мексики около 70% томатов. При этом, по мнению экспертов, после введения ограничений ожидается 10%-ное увеличение стоимости этого продукта. Однако сельскохозяйственные компании готовятся и к более высоким показателям.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.