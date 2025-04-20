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Врач предупредила об опасности попыток укрепить иммунитет

Врач Шуппо предупредила об опасности попыток укрепить иммунитет
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Depositphotos

Попытки искусственно «разогнать» иммунитет могут быть опасны, заявила руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством РИА Новости.

По ее словам, иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток. Т- и В-лимфоциты иммунной системы способны распознавать различные антигены и защищаться от них. Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, а не укрепить иммунитет.

В первой половине апреля в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщили, что средний чек на витамины составил 645 рублей с 1 января по 20 марта 2025 года (+10% за год).

Там уточнили, что, несмотря на подорожание, витамины покупали на 24% чаще в интернет-аптеках в 2025 году, чем в 2024 году. В оффлайн-точках число покупок выросло на 7% за год. Самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

Ранее стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты.

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