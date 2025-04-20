Назван оптимальный для российского рынка рабочий график

Пятидневная рабочая неделя оптимальна для РФ. Такое мнение в интервью для РИА Новости выразил глава портала SuperJob Алексей Захаров.

По мнению аналитика, изменение рабочего графика по всей стране не является необходимым, однако работодатель может сократить число рабочих дней в неделю по своему желанию, поскольку минимальное число рабочих часов в неделю не установлено законом.

«Если работодатель решает, что ему удобнее иметь четыре дня в рабочей неделе по восемь часов, то, пожалуйста, ему ничего не мешает. А вот если ты хочешь заставить работать по 18 часов 6 дней в неделю, тут законодательство против», — пояснил он.

До этого стало известно, что более 80% опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю.

76% опрошенных граждан поддерживают переход на четырехдневку, но только если их доход не изменится. Еще 7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата снизится.

Против такого графика выступили 17% респондентов, 9% опрошенных заявили, что их полностью устраивает пятидневная рабочая неделя, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки.

Ранее в Госдуме оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели.