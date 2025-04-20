Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили россиянам о необходимости подать декларацию 3-НДФЛ

Депутат Чаплин: некоторым россиянам нужно до 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ
close
РИА «Новости»

Некоторым россиянам до 30 апреля нужно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что в 2025 году началась декларационная кампания, в рамках которой некоторым гражданам нужно отчитаться о доходах за 2024 год. В частности, по словам депутата, мера касается россиян, которые продали недвижимость, находящуюся в собственности менее установленного минимального срока.

«Обязательному декларированию подлежат доходы, полученные от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, в рамках заключенных договоров, а также выигрыши в лотереях и азартных играх. Также следует задекларировать доходы, полученные из источников за пределами РФ. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, также обязаны отчитаться о своих доходах», — сказал Чаплин.

9 апреля сообщалось, что руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Согласно документу, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

Ранее россиян предупредили о серьезных штрафах за неподачу декларации 3-НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами