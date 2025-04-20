В Госдуме напомнили россиянам о необходимости подать декларацию 3-НДФЛ

Некоторым россиянам до 30 апреля нужно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что в 2025 году началась декларационная кампания, в рамках которой некоторым гражданам нужно отчитаться о доходах за 2024 год. В частности, по словам депутата, мера касается россиян, которые продали недвижимость, находящуюся в собственности менее установленного минимального срока.

«Обязательному декларированию подлежат доходы, полученные от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, в рамках заключенных договоров, а также выигрыши в лотереях и азартных играх. Также следует задекларировать доходы, полученные из источников за пределами РФ. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, также обязаны отчитаться о своих доходах», — сказал Чаплин.

9 апреля сообщалось, что руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Согласно документу, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

Ранее россиян предупредили о серьезных штрафах за неподачу декларации 3-НДФЛ.