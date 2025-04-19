Немецкая страховая компания продала бизнес в РФ

Немецкая страховая компания HDI Global продала бизнес в РФ партнеру консалтинговой компании «Раша Партнерс». Об этом сообщается на сайте компании.

100%-ная доля HDI Global SE в компании ООО СК ЭчДиАй Глобал была продана российскому инвестору, после чего компанию ожидает полный ребрендинг. Она уже зарегистрировала новое название — ООО Страховая компания «Ганза».

«Несмотря на то, что Общество более не относится к немецкой страховой группе, накопленная экспертиза и многолетний опыт работы с корпоративными клиентами, в основном представительствами европейского бизнеса, позволят сохранить по-прежнему высокое качество оказываемых услуг и соответствующий уровень обслуживания текущих и будущих клиентов», — подчеркнули в пресс-службе «Ганзы».

До этого группа Raiffeisen Bank приостановила продажу подразделения в РФ.

Ранее экономист Осипов заявил, что США де факто отменили часть санкций против РФ.