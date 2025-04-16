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В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии

В РФ 6,1 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Свыше 6 млн пенсионеров в России получают соцдоплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает ТАСС.

Так, численность пенсионеров, которые состоят на учете в системе Соцфонда и получают социальные доплаты к пенсии в целях доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, на 31 декабря прошлого года составила 6,1 млн граждан.

Федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, а региональные — 3,2 млн.

По данным Соцфонда, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная соцдоплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР) помогут россиянам повысить пенсию, даже если они работают неофициально или временно не трудятся.

Ранее в Госдуме ответили, кто из россиян получит прибавку к пенсии в мае.

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