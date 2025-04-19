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МВД обнаружило новую схему мошенников

МВД: мошенники стали красть деньги под предлогом фотосессйй
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Shutterstock

Мошенники стали красть у россиян деньги под предлогом фальшивых фотосессий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Принимая облик настоящего фотографа, как в социальных сетях, так и в жизни, мошенник организует для доверчивого россиянина выездную сессию для того, чтобы сделать хорошие фотографии. Первыми жертвами таких «съемок» стали фотомодели — они рассказали, что мошенник предлагал сам ввести номер и другие данные банковских карт, а затем поехать в «живописное место» для фотосессии.

Как только обманутый россиянин вводит данные своей карточки, его незаметно перенаправляют на подложный домен, который маскируется под известный платежный сервис.

Также стало известно, что мошенники создали в мессенджере Telegram порядка 11 ботов, в которых якобы можно получить подарок на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.

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