В Британии представили проект соглашения США по тарифам

Guardian: министр финансов Ривз поедет в США с британским предложением по тарифам

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на следующей неделе поедет в Соединенные Штаты с британским предложением по тарифам. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Источники говорят, что она не охватывает лекарственные препараты», — утверждает газета.

По данным The Guardian, договариваться с американским министром финансов Скоттом Бессентом на следующей неделе отправится его британская коллега, Рэйчел Ривз. Она будет продвигать интересы британской промышленности в сфере автомобилестроения, стали и фармацевтики.

При этом уточняется, что более широкая сделка между Лондоном и Вашингтоном может быть проработана и заключена позднее.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) будет заключено в течение 90 дней.

Ранее Китай временно остановил закупки сжиженного природного газа у США.