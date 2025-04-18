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Китай остановил импорт СПГ из США

Китай временно приостановил закупки сжиженного природного газа из США
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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне торговой войны с США. Об этом пишет РИА Новости.

Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться достаточно долго, а КНР будет покупать еще больше СПГ из России.

Последний раз партия СПГ из США приходила в Китай еще 6 февраля.

В прошлом году Китай получил из РФ 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель импорта СПГ в страну после Австралии (26,19) и Катара (18,34).

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев отметил, что возобновляется производство на «Арктик СПГ-2» — что совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином.

«Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше (российского, — «Газета.Ru») газа», — добавил эксперт.

Накануне Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Китай обсудили перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявил о разрушении мирового экономического порядка из-за торговых войн.

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