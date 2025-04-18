В Тверской области возбудили дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве тверского склада Wildberries

Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве склада Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, подрядчик ООО «ВБ Девелопмент» завышал объемы перемещаемого грунта, причинив ущерб на 14,3 млн рублей.

С марта 2023 по январь 2024 года компания Владислава Бакальчука заключала договоры с «заведомо завышенными объемами работ».

Пресс-служба компании подтвердила факт возбуждения дела: «Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

27 марта сообщалось, что Wildberries подал в арбитражный суд иск к компании «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей.

В пресс-службе «РВБ» заявили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако так и не отчиталась за него.

В компании отметили, что существуют основания полагать, что денежные средства были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Бакальчука.

Ранее суд вынес решение по разделу имущества с Бакальчуком в пользу Татьяны Ким.