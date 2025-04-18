Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФНС потребовала банкротства судоходной компании «Татфлот»

Компанию «Татфлот», задолжавшую 192 млн рублей, потребовали признать банкротом
close
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства судоходной компании «Татфлот», предъявив иск на сумму более 192 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

На данный момент заявление еще не принято к производству, дата судебного заседания не назначена, детали иска не разглашаются.

В октябре 2023 года налоговая уже подавала аналогичный иск к «Татфлоту» на сумму 53 миллиона рублей, однако в декабре суд отказал в возбуждении дела о банкротстве.

Отмечается, что компания «Татфлот» была создана для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике.

До этого сообщалось, что в России существует риск массовых банкротств угольных предприятий из-за кризисной ситуации в этой отрасли. Сейчас в предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год.

Ранее россиянам рассказали, какие долги списываются при оформлении банкротства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами