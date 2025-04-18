ФНС потребовала банкротства судоходной компании «Татфлот»

Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства судоходной компании «Татфлот», предъявив иск на сумму более 192 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

На данный момент заявление еще не принято к производству, дата судебного заседания не назначена, детали иска не разглашаются.

В октябре 2023 года налоговая уже подавала аналогичный иск к «Татфлоту» на сумму 53 миллиона рублей, однако в декабре суд отказал в возбуждении дела о банкротстве.

Отмечается, что компания «Татфлот» была создана для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике.

До этого сообщалось, что в России существует риск массовых банкротств угольных предприятий из-за кризисной ситуации в этой отрасли. Сейчас в предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год.

Ранее россиянам рассказали, какие долги списываются при оформлении банкротства.