Россиянам рассказали, какие долги списываются при оформлении банкротства

Желающим оформить банкротство россиянам нужно помнить, что эта процедура списывает все кредиты и займы, однако есть долги, которые сохраняются. В их числе — алименты, рассказал юрист Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

Стать банкротом может любой человек, который не может погасить кредиты, микрозаймы — эти долги списываются одноразово. Однако при наличии имущества — например, автомобиля или второй квартиры, оно будет изыматься, предупредил юрист. Изъятию не подлежит только единственное жилье человека.

«Человеку, который собирается идти в процедуру банкротства, надо понимать, что списываются почти все долги, кроме алиментов и долгов из-за причинения вреда жизни и здоровью человека. Но таких должников немного», — подчеркнул Кваша.

Оформляется банкротство за 8-10 месяцев, в течение которых человеку будут выделять средства в размере прожиточного минимума на него самого и на его иждивенцев. Из новшеств 2025 года — возможность должника может заключить мировое соглашение с банком, в котором он оформлял ипотеку, о том, что он продолжит гасить займ, и жилье не уйдет на списание, напомнил юрист.

Попытка набрать кредитов, а затем оформить банкротство, обречена на провал, предупредил юрист. Такое действие грозит наказанием по статье «Мошенничество», заключил он.

До этого депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин отмечал, что в России нет классической «кредитной амнистии», и предложения о полном списании долгов не получили поддержки из-за рисков для банковской системы. В то же время закон о банкротстве физлиц позволяет избавиться от непосильных долгов, подчеркивал он.

Ранее Госдума приняла законопроект о внесудебном банкротстве для участников СВО.