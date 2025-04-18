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У РКК «Энергия» сменился глава

Гендиректор РКК «Энергия» Игорь Озар покинул пост
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гендиректор российской ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар покинул свой пост, его место займет Сергей Романов. Об этом говорится на сайте системы раскрытия корпоративной информации.

Согласно информации на сайте, соответствующее решение принял совет директоров компании. В пользу выдвинутого решения проголосовали четыре человека, один из представителей совета воздержался от голосования.

В публикации говорится, что новый гендиректор вступит на должность 19 апреля текущего года.

Корпорация была основана в 1946 году. Это ведущий российский разработчик ракетной и космической техники. За время своего существования РКК «Энергия» трижды меняла руководителя.

До этого Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Вместо него на должность назначен Дмитрий Баканов, который был заместителем министра транспорта РФ.

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.

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