Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо домашнее животное, которое чаще всего есть у арендаторов квартир

Около 70% арендаторов квартир с питомцами в столице оказались хозяевами кошек
close
Shutterstock/Gennadiy Naumov

В Москве почти 70% арендаторов квартир с питомцами в столице оказались хозяевами кошек, пишет агентство «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «Яндекс Аренда».

В столичном регионе почти каждый шестой арендатор (18,4%) снимает квартиру с домашним животным. Кошки есть у 68% арендаторов, собаки — у 47,9%, выяснили в компании.

Кошатники чаще всего встречаются на юге Москвы (16,5%) и в Северном административном округе (15,1%). Собачники тоже чаще всего обитают на юго-востоке столицы (18,8%), в Северном округе (13,2%).

В первой половине апреля в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что в марте 2025 года самые недорогие квартиры в Старой Москве сдавались в Бирюлево Западном (юг). Здесь средняя стоимость съемного жилья составляет 51,1 тыс. рублей (- 2,6% за месяц). Небольшое снижение цены аренды в Бирюлево представители пресс-службы объяснили ростом числа доступных для долгосрочной аренды квартир — на 32,1%.

На втором месте по доступности аренды оказался район Вешняки — 51, 3 тыс. рублей в среднем (-8,5% за месяц), на третьем — Ивановское — 52,9 тыс. рублей (-7,7% за месяц). В обоих районах на востоке столицы также отмечается рост предложения. В Вешняках число сдаваемых квартир за месяц выросло на 16,9%, в Ивановском — на 27,5%.

Ранее была названа справедливая цена квартиры в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами