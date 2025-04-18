Названо домашнее животное, которое чаще всего есть у арендаторов квартир

В Москве почти 70% арендаторов квартир с питомцами в столице оказались хозяевами кошек, пишет агентство «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «Яндекс Аренда».

В столичном регионе почти каждый шестой арендатор (18,4%) снимает квартиру с домашним животным. Кошки есть у 68% арендаторов, собаки — у 47,9%, выяснили в компании.

Кошатники чаще всего встречаются на юге Москвы (16,5%) и в Северном административном округе (15,1%). Собачники тоже чаще всего обитают на юго-востоке столицы (18,8%), в Северном округе (13,2%).

В первой половине апреля в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что в марте 2025 года самые недорогие квартиры в Старой Москве сдавались в Бирюлево Западном (юг). Здесь средняя стоимость съемного жилья составляет 51,1 тыс. рублей (- 2,6% за месяц). Небольшое снижение цены аренды в Бирюлево представители пресс-службы объяснили ростом числа доступных для долгосрочной аренды квартир — на 32,1%.

На втором месте по доступности аренды оказался район Вешняки — 51, 3 тыс. рублей в среднем (-8,5% за месяц), на третьем — Ивановское — 52,9 тыс. рублей (-7,7% за месяц). В обоих районах на востоке столицы также отмечается рост предложения. В Вешняках число сдаваемых квартир за месяц выросло на 16,9%, в Ивановском — на 27,5%.

Ранее была названа справедливая цена квартиры в России.