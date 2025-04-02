Найдены районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

«Яндекс Аренда»: дешевле всего в Москве снять квартиру в Западном Бирюлево

В марте 2025 года самые недорогие квартиры в Старой Москве сдавались в Бирюлево Западном (юг). Здесь средняя стоимость съемного жилья составляет 51,1 тыс. рублей (- 2,6% за месяц), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

Небольшое снижение цены аренды в Бирюлево представители пресс-службы объяснили ростом числа доступных для долгосрочной аренды квартир — на 32,1%.

На втором месте по доступности аренды оказался район Вешняки — 51, 3 тыс. рублей в среднем (-8,5% за месяц), на третьем — Ивановское — 52,9 тыс. рублей (-7,7% за месяц). В обоих районах на востоке столицы также отмечается рост предложения. В Вешняках число сдаваемых квартир за месяц выросло на 16,9%, в Ивановском — на 27,5%.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в январе 2025 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила около 68 тыс. рублей в месяц, что на 3,4% ниже, чем в предыдущем месяце. При этом в октябре 2024 года средняя стоимость съемного жилья в столице достигала 110,5 тыс. рублей (+25% к предыдущему кварталу).

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд.