В российских банках стало больше денег от населения

ЦБ: объем средств юрлиц в банках России в марте сократился на 2,8%

Объем денежной массы в российских банках в марте сократился на 2,8% относительно февраля, средства физических лиц увеличились на 0,8%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации».

Отмечается, что средства юрлиц сократились на значительные 1 691 млрд рублей после слабого роста в феврале (+67 млрд рублей, +0,1%). Средств населения стало больше на 0,5 трлн рублей, в феврале рост объема денег физических лиц в банках составил 1,9% (+1,1 трлн рублей).

На этой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что россиянам не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10% в обозримом будущем. По его прогнозу, ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля. Поэтому ожидать быстрого удешевления займов не нужно.

21 марта Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал уровень ключевой ставки после апрельского заседания.