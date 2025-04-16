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Экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки после апрельского заседания

Экс-глава ЦБ Дубинин предрек сохранение ключевой ставки на уровне 21% в апреле
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 25 апреля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, заявил «Газете.Ru» экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

«На мой взгляд, на заседании 25 апреля ЦБ не изменит ключевую ставку. Она сохранится на уровне 21%. Сейчас нет отчетливого тренда на снижение инфляции. Хотя оптимистичные заявления делаются и на уровне председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, видно замедление темпов роста цен, но это по итогам первого квартала недостаточно, чтобы делать выводы. Более существенные изменения должны, видимо, либо показать снижение ключевой ставки, либо не показать на основании полугодовой статистики. То есть где-то за полгода станет понятно, все-таки есть снижение инфляции или нет. Я сомневаюсь, что это произойдет даже после второго квартала», — отметил Дубинин.

Он добавил, что полугодовая статистика отчетливо покажет, как развивается ситуация. По его словам, на июньском заседании может быть поднят вопрос о снижении ключевой ставки.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля в Госдуме заявила, что регулятор планирует аккуратно снижать ключевую ставку, «чтобы инфляция не подняла голову снова, как это было в 2024 году». Она уточнила, что Центробанку нужно убедиться в устойчивости нынешнего замедления цен.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко назвал позитивным сигналом заявление Набиуллиной о снижении ключевой ставки.

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