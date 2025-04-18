Россиян призвали не ждать возвращения ставок по кредитам к нормальным значениям

Финансист Бахтин: россиянам не стоит ждать кредитов под 10% в обозримом будущем

Россиянам не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10% в обозримом будущем, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его прогнозу, ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля. Поэтому ожидать быстрого удешевления займов не нужно.

«Не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к нормальным (средним историческим) значениям в 10%. ЦБ сохранит ставку. С одной стороны, есть благоприятные признаки и предпосылки — наблюдается замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, уменьшение напряженности на рынке труда, курс рубля заметно окреп, а кредитование действительно начало охлаждаться. С другой стороны, годовые темпы роста цен все еще высоки, внешнерыночные условия существенно ухудшились из-за торговой войны, а на геополитическом треке по-прежнему преобладает неопределенность», — отметил Бахтин.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 марта Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал уровень ключевой ставки после апрельского заседания.