«Не ждите кредитов под 10%». Что будет с ключевой ставкой?

С большой долей вероятности ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экс-глава Банка России и пять экономистов. Двое экспертов допустили, что ставка снизится до 20%. Экономисты уверены, что даже в случае ее сохранения на уровне в 21% доходность вкладов и накопительных счетов уменьшится, а ставки по депозитам к маю опустятся ниже 20%. В то же время ставки по кредитам будут снижаться куда медленнее. Какой будет ставка ЦБ и что будет с рублем — в материале «Газеты.Ru».

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин и пять экономистов предположили, что ЦБ в четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Два эксперта допустили снижение ключевой ставки.

«На мой взгляд, на заседании 25 апреля ЦБ не изменит ключевую ставку. Она сохранится на уровне 21%. Сейчас нет отчетливого тренда на снижение инфляции, хотя оптимистичные заявления делаются и на уровне председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, видно замедление темпов роста цен, но этого по итогам первого квартала недостаточно, чтобы делать выводы», — заявил «Газете.Ru» Дубинин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что заседание 25 апреля будет похоже на предыдущее (оно прошло 21 марта): принципиально рассматриваться будет только один вариант — сохранение ключевой ставки в 21%. Дискуссия же снова будет только вокруг сигнала ЦБ финансовому рынку, уверен аналитик.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин отметил, что регулятор, скорее всего, не будет торопиться со снижением ключевой ставки, но может смягчить риторику.

«С одной стороны, есть благоприятные признаки и предпосылки — наблюдается замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, уменьшение напряженности на рынке труда, курс рубля заметно окреп, а кредитование действительно начало охлаждаться. С другой стороны, годовые темпы роста цен все еще высоки, внешнерыночные условия существенно ухудшились из-за торговой войны, а на геополитическом треке по-прежнему преобладает неопределенность », — сказал он «Газете.Ru».

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что ЦБ может снизить ставку на предстоящем заседании . По словам экономиста, данные за первый квартал говорят о более низкой динамике инфляции по сравнению с прогнозом ЦБ, продолжается стагнация в кредитовании, зарплаты снижаются. Все это происходит на фоне замедления расходов бюджета по сравнению с тратами в декабре — феврале.

«Инфляционные ожидания продолжают снижаться на фоне крепкого курса рубля. Ключевой фактор, который может сдвинуть на июнь решение по снижению ставки, — снижение цен на ключевые экспортные товары из-за ожиданий замедления мировой экономики. Было бы логичным шагом снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт в апреле с сохранением жесткого сигнала. Внутриэкономические индикаторы говорят за снижение, но есть внешний фон. Таким образом, траектория «снизить сейчас и посмотреть, что будет дальше», — вполне оптимальный вариант», — отметил Федоров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что с инфляцией?

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 27 марта заявил, что говорить о движении инфляционных ожиданий россиян в область низкой инфляции преждевременно. По его словам, требуется дополнительное подтверждение, что это снижение устойчиво и имеет достаточный масштаб. Заботкин подчеркнул, что темпы роста корпоративного кредитования в январе — феврале околонулевые или слабоотрицательные, однако судить об устойчивом замедлении прироста можно по итогам апреля — мая.

Эльвира Набиуллина 9 апреля говорила, что в мировой торговле происходят «тектонические изменения» и что «это новый значительный риск, который мы должны учитывать». Также Набиуллина сообщила, что ЦБ будет подходить к снижению ставки осторожно, поскольку хочет убедиться в устойчивости процесса замедления инфляции.

close Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России, Москва, 29 апреля 2022 года Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Пока замедление инфляции приостановилось. Росстат опубликовал данные по темпам роста цен за март — они оказалась выше ожиданий. За месяц рост цен составил 0,65%, хотя недельные данные давали 0,55%. Годовая инфляция достигла 10,34% (это двухлетний рекорд), тогда как ЦБ ожидал 10,06%. По оценке Васильева, инфляция с поправкой на сезонность составит 7,6% в годовом выражении в апреле. В марте и феврале она тоже была на этом уровне, в январе — 10,6%, в декабре 2024 года — 14,1%.

По прогнозу Васильева, при сохранении ключевой ставки в 21% инфляция снизится до 6,3% к концу этого года и в район целевых 4% в 2026 году.

«С одной стороны, благодаря высокой ключевой ставке поддерживается высокая сберегательная активность граждан и компаний. С другой стороны, кредитование охлаждается, снижается потребительский и инвестиционный спрос, что ведет к замедлению инфляции. Пик годовой инфляции будет пройден в апреле на уровне около 10,5%, и после этого начнется постепенное снижение инфляции до 6,3% к концу года», — предположил аналитик.

Федоров допустил, что к концу года ключевая ставка составит 17,5%.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам повторяют траекторию движения ключевой ставки. Экономисты призвали россиян ожидать дальнейшего снижения доходности по вкладам и накопительным счетам, если ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 21%. Пиковым значением ставок по вкладам было начало этой зимы — тогда средняя максимальная ставка по депозитам достигала почти 22,1%.

С декабря ставки по вкладам упали в среднем на 2 процентных пункта. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках России в апреле составила 20,05%. Это минимум за полгода.

«Ставки по вкладам и накопительным счетам после заседания ЦБ продолжат снижаться. В базовом сценарии ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20% и выше. К концу года ставки по депозитам могут снизиться до 12–14%», — сказал Васильев.

Бахтин ожидает, что ставки по вкладам опустятся ниже 20% уже к маю . Но, по мнению инвестстратега, больше всего уменьшатся ставки по долгосрочным депозитам.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам тоже повторяют траекторию движения ключевой ставки. Они останутся на текущем уровне или немного снизятся, если ЦБ сохранит ключевую ставку в 21%.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в феврале 2025 года составила 36,0%, снизившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с январем. Минимальные ставки по потребительским кредитам в некоторых банках начинаются от 11,9%, однако такие предложения доступны при соблюдении определенных условий и чаще всего для надежных заемщиков. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке снизилась до 26,94%, а на вторичном — до 27,21%.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что ставки по ипотеке и потребкредитам для населения останутся на высоком уровне.

«Розничное кредитование продолжит сокращаться, а жесткие неценовые условия (ужесточение требований к заемщикам) сохранятся. Эпоха низких ставок по кредитам наступит не раньше второй половины 2026 года, когда инфляция приблизится к цели. Пока даже гипотетическое снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года не приведет к резкому удешевлению кредитов — банки будут действовать осторожно», — подчеркнул Антонов.

По словам Бахтина, «не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к нормальным (средним историческим) значениям в 10%». Васильев допустил, что ставки по кредитам опустятся в район 10% не ранее 2027 года.

«Адекватные кредитные ставки мы можем увидеть в том случае, если ставка ЦБ снизится до 7–8% годовых, не выше. Тогда более-менее реальны ставки 10%, тогда возможна реализация новых программ льготной ипотеки и льготного кредитования», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Что будет с рублем

По сравнению с концом ноября 2024 года, доллар ослаб к рублю более чем на 30%, евро — более чем на 20%. Также за этот же период рубль укрепился к юаню более чем на 30%. Экономисты полагают, что в моменте решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля.

Сохранение ставки в 21% уже заложено в прогнозе финансового рынка, подчеркнули эксперты. В то же время текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20% годовых). С другой стороны, она охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, а также спрос на валюту.

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«Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ — США и геополитической ситуации. Активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы. Также в пользу рубля по-прежнему выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта (сезонность + затоваренность в ряде отраслей) и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,5 млрд рублей в день. Негативными факторами для рубля выступают снижение цен на нефть до четырехлетнего минимума, а также снижение цен на другое сырье из-за торговых войн», — подчеркнул Васильев.

Он добавил, что протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля.

По его прогнозу, в случае прогресса в переговорах доллар будет стоить 70–80 рублей. В случае негативного хода переговоров курс доллара составит 90–100 рублей, уверен аналитик. В базовом сценарии (при сохранении текущей геополитической ситуации) Васильев ожидает, что доллар будет торговаться в диапазоне 79–85 рублей, евро — 90–97 рублей, юань — 10,8–11,6 рубля.

Бахтин добавил, что российские импортеры к летнему сезону будут активизироваться, а граждане начнут закупать валюту под турпоездки. По словам инвестстратега, это может вернуть доллар ближе к 90 рублям, евро — к 96–97 рублям, а юань — ближе к 12 рублям.