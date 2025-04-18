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В Госдуме рассказали, кто из россиян получит пенсию за май в конце апреля

Депутат Чаплин: часть россиян получат майскую пенсию в конце апреля
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Depositphotos

Некоторые россияне получат пенсионные выплаты за май в конце апреля – это связано с предстоящими праздниками. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В связи с предстоящими майскими праздниками, выплаты пенсий, обычно приходящиеся на первые дни мая, будут осуществлены заблаговременно — в конце апреля. Те, кто получает пенсионные средства в начале месяца, смогут получить их раньше», — рассказал депутат.

При этом россияне, которым пенсия приходит с 8 по 11 мая, получат выплаты с 5 по 7 мая, добавил Чаплин. Он также напомнил, что в мае ветераны получат единовременные выплаты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Соцфонде РФ до этого сообщили, что свыше 6 млн пенсионеров в России получают соцдоплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, а региональные — 3,2 млн.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры в России получают больше денег, чем работающие.

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