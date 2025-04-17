Неработающие пенсионеры в России получают больше денег, чем работающие

Пенсия неработающих пенсионеров на более чем 2,5 тыс. руб. в месяц больше, чем у работающих. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Социального фонда, средний размер пенсионных выплат на 1 февраля этого года у работающих пенсионеров составлял 20 928,65 руб., а у неработающих — 23 800,81 руб. Первая группа насчитывает в РФ более 8,1 млн получателей, а вторая — почти 33 млн. Разница между их выплатами составляет 2 872,16 руб.

На прошлой неделе стало известно, что в России средний желаемый доход после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. руб. Запросы россиян выросли на 11% по сравнению с 2024 годом.

Больше всего ждут от пенсии жители столицы: им нужен доход в 82,5 тыс. руб. У жителей Владивостока (76,4 тыс. руб.) и Омска (74,3 тыс.) тоже высокие запросы. А в Челябинске, Иркутске и Тюмени рассчитывают на пенсионный доход в размере 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Ранее были раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров.