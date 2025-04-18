Раскрыта стоимость выступления Байдена

NYP: Байден просит за выступление $300 тысяч

Бывший американский президент Джо Байден просит за выступление на мероприятиях $300 тысяч. Об этом сообщает The New York Post.

В публикации отмечается, что Байден предлагает свои услуги в качестве спикера, но не пользуется особым спросом. Собеседники газеты утверждают, что экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий».

Издание подчеркивает, что стоимость выступления 44-го президента США Барака Обамы после его ухода с поста главы Белого дома составляла $400 тысяч.

16 апреля Байден резко раскритиковал действующую администрацию во время выступления в Чикаго.

Он подчеркнул, что новая администрация менее чем за 100 дней «натворила столько — нанесла столько вреда и столько разрушений».

По словам экс-президента, команда Трампа «ломает все подряд». За всю речь он ни разу не назвал своего преемника по имени, использовав словосочетание «этот парень».

Ранее американист назвал провальной первую речь Байдена после ухода из Белого дома.