Банк России подсчитал выбравших полный самозапрет на кредиты

ЦБ: у 44% россиян с самозапретом на займы нет непогашенных кредитов

Большинство россиян (92%), которые прибегли к самозапрету на кредиты в первый месяц работы такого сервиса, выбрали вариант полного запрета. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

Регулятор подчеркнул, что у 44% россиян, установивших самозапрет, нет действующих кредитных обязательств, а у 26% — никогда не было кредитов.

В публикации отмечается, что инструментом практически не стали пользоваться граждане, у которых есть действующие займы в микрофинансовых организациях.

За первый месяц к услуге самозапрета прибегли более 8,1 миллиона человек, отметили в ЦБ.

До этого сообщалось, что в первые две недели работы сервиса самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%). При этом заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.

Ранее стали известны регионы — лидеры по числу самозапретов на кредиты.