В ЕЦБ сравнили экономическую политику Трампа с пандемией COVID-19

Политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дестабилизирует мировую экономику сильнее, чем пандемия COVID-19. Об этом заявил заместитель главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос в интервью газете The Sunday Times.

«Мы видим, что новая администрация США не слишком открыта для продолжения политики многополярности, предусматривающей сотрудничество в разных юрисдикциях для решения общих проблем. Это очень важная перемена и большой источник неопределенности», — сказал замглавы ЕЦБ.

Де Гиндос добавил, что сейчас важно отличать краткосрочную рыночную волатильность от долгосрочных трендов. По его словам, ЕЦБ сможет добиться снижения уровня инфляции в Европе даже при высокой неопределенности.

6 марта глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что торговая политика Трампа создает риски для экономики Великобритании. По его словам, наибольшую опасность представляют американские пошлины.

Ранее в Британии миру предрекли глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ.