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Инвесторы смогут создавать инвестиционные клубы на платформе SberUnity

Александр Ведяхин: инвесторы заинтересованы в эксклюзивных сделках со стартапами
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Shutterstock

На венчурной платформе SberUnity от Сбера появилась возможность создавать закрытые инвестиционные клубы и управлять составом участников, сообщает Сбер.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, на бизнес-ангелов сейчас приходится порядка 60% от числа всех сделок на рынке, и клубы являются приоритетным инструментом для них.

«Инвесторы заинтересованы в эксклюзивных закрытых сделках со стартапами. Такой кулуарный формат взаимодействия привычен для офлайн-комьюнити — мы просто перенесли его в онлайн и встроили в SberUnity», — сказал он.

Теперь лид-инвесторы смогут создавать клубы хотя бы с одной открытой сделкой. Подать заявку на вступление в клуб может любой инвестор, зарегистрированный на SberUnity.

За несколько дней после запуска нового функционала участники SberUnity уже создали четыре инвестиционных клуба и опубликовали семь сделок.

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