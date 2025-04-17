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Глава Национального союза свиноводов объяснил рост цен на мясо

Глава Национального союза свиноводов Ковалев объяснил рост цен на мясо пикниками
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Shutterstock

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснил, что на любое мясо в ближайшие дни вырастут из-за окончания великого поста и начала сезона пикников. Его слова приводит URA.RU.

«Сейчас цены начали расти, потому что Великий пост в этом году заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля», — сказал эксперт.

По его словам, потребители уже закупают продукты, чтобы в воскресенье, 20 апреля, начать сезон пикников.

Он отметил, что пики спроса и рост цен на мясо ежегодно приходится на новогодние каникулы и майские праздники. Ковалев добавил, что цены на свинину в этом году будут расти медленнее инфляции, которая по прогнозу составит 7%.

15 апреля сообщалось, что средние оптовые цены производителей свинины с 30 декабря по 13 апреля подскочили до 43% в зависимости от вида продукции относительно аналогичного периода годом ранее.

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