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Иностранные компании, планировавшие уход из России, пока приостановили эту работу

FT: планировавшие покинуть Россию компании приостанавливали свои планы
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Shutterstock

Работающие в России иностранные компании, которые планировали уход из страны, приостановили эту работу в ожидании дальнейшего развития событий. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Пока со стороны иностранного бизнеса наблюдаются лишь «слабые сигналы умеренного интереса», рассказал источник издания.

Собеседник FT в товарно-сырьевом секторе заявили, что в Москве недавно были замечены представители крупных международных трейдеров, которые проводили встречи с представителями ведущих российских компаний, а также представители иностранных инвестиционных банков.

Газета отмечает, что ее собеседники не ожидают масштабного притока западных инвестиций в Россию и возвращения американских компаний, чьи акции торгуются на биржах.

До этого президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи рассказал, что треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своих активов, которые они продали при уходе с рынка в 2022 году.

Ранее в России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ.

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