Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

Цена самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, составляет 1,5 млрд рублей, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Речь идет о лоте, расположенном в Хостинском районе города на участке в 20 соток. Площадь особняка — 900 кв. м. Всего, по оценкам специалистов, в Сочи продается 462 дома, метраж которых более 500 кв. м, причем у 72 из них он составляет более 1000 кв. м.

В январе компания «Метриум» представила результаты исследования, согласно которым в Старой Москве (без учета Зеленограда) продавались 44 тыс. вторичных квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя цена квадратного метра в них составляла 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе располагались районы, где «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два-три раза дороже.

Среди районов Москвы по средней цене «квадрата» вторичного жилья лидировали Хамовники с показателем 1,45 млн руб. Именно здесь расположены три самые дорогостоящие квартиры на вторичном рынке столицы.

Ранее была названа справедливая цена квартиры в России.