Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
close
saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

Цена самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, составляет 1,5 млрд рублей, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Речь идет о лоте, расположенном в Хостинском районе города на участке в 20 соток. Площадь особняка — 900 кв. м. Всего, по оценкам специалистов, в Сочи продается 462 дома, метраж которых более 500 кв. м, причем у 72 из них он составляет более 1000 кв. м.

В январе компания «Метриум» представила результаты исследования, согласно которым в Старой Москве (без учета Зеленограда) продавались 44 тыс. вторичных квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя цена квадратного метра в них составляла 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе располагались районы, где «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два-три раза дороже.

Среди районов Москвы по средней цене «квадрата» вторичного жилья лидировали Хамовники с показателем 1,45 млн руб. Именно здесь расположены три самые дорогостоящие квартиры на вторичном рынке столицы.

Ранее была названа справедливая цена квартиры в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами