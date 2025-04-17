Назван средний срок ипотеки в России

Средний срок ипотеки в России резко вырос и приблизился к рекордным 26 годам, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные российского Центробанка.

Только за февраль средний срок по выданным займам на жилье (на первичном и вторичном рынках) вырос на 5 месяцев, до 25,8 года (309,8 месяца). При этом ипотеку только на новостройки уже стали брать в среднем почти на 27 лет (323 месяца).

Тенденцию объяснили подорожанием кредитов — при большем сроке размер выплат становится посильным. В итоге более половины выдаваемых жилищных кредитов россияне по плану будут закрывать уже на пенсии, отметили в регуляторе.

Во второй половине марта компания Level Group представила результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство опрошенных россиян (75%) не могут позволить себе купить квартиру. При этом каждый десятый респондент (10%) заявил о планах на покупку жилья, а потребность в улучшении жилищных условий ощущает каждый второй родитель (44%).

Многодетные семьи поделились, при каком доходе семьи они бы решились взять квартиру в семейную ипотеку под 6%. 40% опрошенных уверены, что для этого необходим семейный бюджет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, а каждый третий (36%) назвал сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц.

Ранее россияне рассказали, куда потратили бы 1 млн рублей.