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В России подскочили продажи одного вида сладостей

«Нильсен»: в марте 2025 года продажи белого шоколада выросли на 22,9%
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Shutterstock

Продажи белого шоколада в России по итогам марта выросли на 22,9%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение аналитической компании «Нильсен».

По данным компании, продажи такого шоколада увеличились на 22,9% относительно марта 2024 года, в то время как обычного шоколада — на 10,4%.

Как объяснил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, белый шоколад изготавливают преимущественно с использованием какао-масла, сахара, молока или сливок, и какао-стружка или порошок какао там отсутствуют.

При этом какао-бобы, из которых изготавливают обычный шоколад, начали стремительно дорожать из-за неурожая в Западной Африке (ключевой регион-поставщик). В 2024 году биржевая цена на какао-бобы выросла почти втрое. По данным биржи ICE, фьючерсы на какао в США превышали $11 900 за тонну.

Во второй половине февраля в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что с 1 по 15 февраля 2025 года шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, до 336 рублей в среднем. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей. Шоколадные плитки в 2025 году покупали на 5% чаще, чем в 2024-м, а коробки шоколадных конфет — на 7%.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать готовую еду.

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