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Россияне стали чаще покупать готовую еду

«Купер»: заказы готовой еды из магазинов за год выросли на 10–15%
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Заказы готовой еды из российских магазинов в январе — феврале 2025 года выросли на 10–15%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Купер» (экс-СберМаркет).

Каждый пятый заказ продуктов у россиян из магазинов (18%) содержит позиции из категории готовой еды. 28% регулярно добавляют в свои заказы салаты и закуски, супы и основные блюда, готовую выпечку, бутерброды, сэндвичи. Большинство заказов (86%) включают напитки. Также популярны хлеб, тосты, лаваш (61%), свежие овощи и фрукты (53%), шоколад и шоколадные батончики (20%).

«Заметное повышение интереса к готовой еде фиксируется со стороны молодежи и старшей аудитории. Покупателями готовых блюд все чаще становятся люди 18–24 лет. При этом расширяется и верхняя возрастная граница — интерес к готовой еде активнее проявляет и аудитория 45–55 лет», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса «Купер» Николай Бруяка.

Наибольший рост по количеству заказов наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В то же время процент заказов с готовой едой в регионах высок — 35–40%.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на еду.

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