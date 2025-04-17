Россияне назвали главную причину сложностей на работе

hh.ru: около 65% россиян сталкиваются с трудностями на работе из-за руководства

Больше половины россиян — 62% — сталкиваются с трудностями на работе из-за руководства, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на итоги опроса hh.ru, проведенного в январе — марте 2025 года среди 4 тыс. соискателей из России.

70% из тех, кто жаловались на сложности из-за руководства, говорили, что задачи ставят нечетко, на работе нагружают большим объемом задач так, что «не знаешь, за что хвататься», от начальства нет обратной связи.

48% респондентов назвали основной проблемой на работе нехватку нужного программного обеспечения и устаревшую технику. Среди респондентов не сталкивались с проблемами, которые замедляют их работу, только 17% сотрудников.

Согласно данным исследования, в основном на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше — таких 72% опрошенных.

Во второй половине марта компания «Актион Кадры и HR» представила результаты исследования, согласно которым более 40% опрошенных российских компаний не исключили сокращения штата в 2025 году. В частности, 25,6% не исключили сокращения в течение ближайших трех месяцев. Еще около 8% компаний допустили сокращения до конца нынешнего года, а около 7% — в течение ближайшего полугода.

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