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Курсу доллара предсказали падение до неожиданного значения

«Известия»: в апреле курс доллара может упасть ниже 80 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс американского доллара может ненадолго упасть ниже 80 рублей в апреле, пишет издание «Известия» со ссылкой на прогноз
инвестиционного стратега компании «Гарда Капитал» Александра Бахтина.

Он объясняет такую вероятность низким спросом доллара и высокими ставками в экономике. По его словам, с начала года рубль укрепился на 38% из-за соотношения экспорта и импорта. После новогоднего всплеска потребительской активности спрос на товары из-за рубежа упал, поэтому приток экспортной выручки оставался стабильным, отметил он.

Еще одну причину для укрепления курса национальной российской валюты к рублю назвал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, повышение ключевой ставки делает рубль привлекательным для возврата капитала. Кроме того, на курс рубля повлияет диалог между Вашингтоном и Москвой о нормализации отношений и сокращении напряженности в Восточной Европе, а также начало президентом США Дональдом Трампом торговых войн.

На этой неделе председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Тимур Аитов заявил, что курс доллара неизбежно поднимется до 96,5 рубля. По его мнению, в долгосрочной перспективе стоит запасаться золотом, а доллары покупать только для зарубежных поездок с горизонтом в один-два года.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.

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