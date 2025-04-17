Россиян предупредили о «трехзначном» долларе

«Эксперт РА»: доллар может вернуться к трехзначным значениям в конце года

В ближайшие месяцы курс рубля вряд ли останется устойчивым, передает ТАСС со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По мнению его специалистов, валютная динамика будет такой же, как в 2024 году: сначала рубль укрепится, а к осени ослабнет из-за смягчения денежно-кредитной политики.

«Мы ожидаем средний курс около 96 рублей за доллар США с возвратом к трехзначным значениям в четвертом квартале 2025 года», — прогнозирует «Эксперт РА».

Там ожидают, что из-за удара по сырьевым ценам и спросу на экспорт валютный курс рубля столкнется с давлением.

Накануне Банк России выяснил мнение аналитиков относительно того, каким будет курс рубля в ближайшие несколько лет. По мнению респондентов, в текущем году курс российской валюты составит 95,2 рубля за доллар, в следующем году последний будет стоить 102,4 рубля, а в 2027 году — 106,7 рубля.

Ранее были оценены потери России из-за торговой войны США.