Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оценены потери России из-за торговой войны США

Экономист Исаков: бюджет РФ может недополучить 1 трлн руб из-за торговой войны
close
Pixabay

Российский бюджет по итогам 2025 года может недополучить более 1 трлн рублей из-за торговой войны, начатой по инициативе американского президента Дональда Трампа. Такой прогноз сделал главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в январе — марте нефтегазовые доходы России сократились на 9,8% на фоне снижения цены нефти, крепкого рубля и сокращения экспорта газа относительно аналогичного периода 2024 года. Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне, по итогам года, как прогнозирует Исаков, доходы окажутся ниже планируемых на 15%.

На этой неделе главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля. По его словам, альянс ОПЕК+ сменил стратегию поддержки цен Brent выше $70 на стратегию постепенного увеличения нефтедобычи. Без поддержки альянса снижение нефтяных цен Brent в диапазон $60-70 за баррель может быть устойчивым, уверен Васильев.

Ранее стало известно, что более трети россиян боятся торговых войн из-за импортных пошлин США.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами