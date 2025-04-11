Оценены потери России из-за торговой войны США

Российский бюджет по итогам 2025 года может недополучить более 1 трлн рублей из-за торговой войны, начатой по инициативе американского президента Дональда Трампа. Такой прогноз сделал главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в январе — марте нефтегазовые доходы России сократились на 9,8% на фоне снижения цены нефти, крепкого рубля и сокращения экспорта газа относительно аналогичного периода 2024 года. Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне, по итогам года, как прогнозирует Исаков, доходы окажутся ниже планируемых на 15%.

На этой неделе главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля. По его словам, альянс ОПЕК+ сменил стратегию поддержки цен Brent выше $70 на стратегию постепенного увеличения нефтедобычи. Без поддержки альянса снижение нефтяных цен Brent в диапазон $60-70 за баррель может быть устойчивым, уверен Васильев.

Ранее стало известно, что более трети россиян боятся торговых войн из-за импортных пошлин США.