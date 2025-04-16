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Дан прогноз по курсу рубля на ближайшие годы

Банк России: в 2025 году доллар будет стоить 95,2, а в 2026 — 102,4 рубля
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Банк России выяснил мнение аналитиков относительно того, каким будет курс рубля в ближайшие несколько лет. Результаты этого апрельского опроса опубликованы на сайте регулятора.

По мнению респондентов, в 2025 году курс российской валюты составит 95,2 рубля за доллар. В 2026 году последний будет стоить 102,4 рубля, а в 2027 году — 106,7 рубля.

На этой неделе кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что до конца весны рубль начнет дешеветь. Доллар будет стоить 90 рублей, юань — 12 рублей.

По словам Зельцера, для краткосрочного прогноза курса рубля в настоящее время слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной, а направление движения курсов — непредопределенным. В целом зарубежные валюты вряд ли уйдут далеко от текущих значений в ближайшей перспективе. Если брать шире, до конца весны, то появится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют, отметил он.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.

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