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Россияне рассказали, в деньгах ли счастье

Почти 90% опрошенных россиян заявили, что для счастья нужны деньги
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Shutterstock

Большинство — 88% — опрошенных россиян заявили, что им нужны деньги для счастья. 24% респондентов отметили, что им необходимо свыше 1 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

43% опрошенных из числа считающих, что для счастья нужны деньги, необходимой суммой назвали 200–500 тыс. рублей в месяц, 15% — 500 тыс. — 1 млн рублей, 8% — 100–200 тыс. рублей, 2% — 50–100 тыс. рублей и 4% — до 50 тыс. рублей.

При этом каждый второй опрошенный россиянин ответил, что не работал бы, если доход это позволяет. 30% хотят работать. 15% занялись бы любимым делом и сменили специальность. 5% не смогли ответить на вопрос.

Из всех респондентов 8% склонны верить, что не в деньгах счастье, а 4% затруднились ответить.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сказал, что за последние годы в несколько раз выросла доля россиян, которые ходят на работу лишь из-за заработка. Эксперт уточнил, что в 2020 году их было 60%, то сейчас эта доля превышает 74%. Оставшиеся назвали другие причины — общение с коллегами, развитие, любимое дело.

В опросе приняли участие более двух тысяч россиян в возрасте от 20 до 60 лет.

Ранее россияне назвали желаемую сумму пассивного дохода.

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