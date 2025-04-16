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Белый дом прокомментировал информацию о пошлинах в отношении КНР в 245%

Белый дом опроверг данные о повышении всех тарифов на китайские товары до 245%
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Reuters

Белый дом в социальной сети X опроверг информацию о том, что тарифы США на китайские товары будут повышены до 245%.

Там отметили, что только отдельные категории товаров из Китая будут облагаться пошлиной, превышающей 145%.

«Вот разбивка тарифов: 125% взаимный тариф... 20% тариф для решения кризиса фентанила... Тарифы раздела 301 (Закона о торговле 1974 года — ред.) на определенные товары, от 7,5% до 100%», — говорится в публикации.

До этого в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай ответит, если США продолжат ущемлять его права.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.

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