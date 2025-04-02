ВТБ поучаствует в обновленной программе льготного кредитования МСП

ВТБ включен в список организаций, утвержденный Минэкономразвития России для участия в программе льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба банка.

Новая инициатива придет на смену завершившейся программе «1764», действовавшей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Первые кредиты по новым условиям доступны с апреля.

Отмечается, что общий объем кредитования для всех участников программы составит 100 млрд рублей ежегодно в период с 2025 по 2030 год. Также продолжится субсидирование займов, выданных ранее в рамках программы «1764». По данным на конец 2024 года, кредитный портфель ВТБ по этой программе достиг 231,3 млрд рублей. На начало марта действует более 8,6 тыс. соглашений на общую сумму 335 млрд рублей.

Как рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ, поддержка предпринимательства находится в приоритете банка. Он напомнил, что в 2024 году ВТБ участвовал суммарно в 29 федеральных и региональных программах, а их доля в общем кредитном портфеле достигла 20%.

«Сегмент МСП продолжает расти, что делает обновленную программу кредитования более востребованной. Поддержка предприятий сегмента будет способствовать дальнейшему укреплению экономики страны и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем занять около 30% рынка по обновленной программе льготного кредитования МСП», — добавил Розинский.

В банке считают, что широкая филиальная сеть, насчитывающая более 1,6 тыс. отделений по всей России, включая новые регионы, обеспечит предпринимателям доступность финансовой поддержки и позволит ВТБ активно участвовать в реализации новой программы Минэкономразвития.

Отмечается, что программа Минэкономразвития направлена на снижение процентной нагрузки для заемщиков, реализующих проекты в сферах науки, технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT. Льготная ставка будет зависеть от ключевой ставки ЦБ.