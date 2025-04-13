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Костин заявил, что экономика России справится

Глава ВТБ Костин: экономика России справится с внешними факторами
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что экономика России справится с внешними факторами. Заявление приводит ТАСС.

«Мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами. Поэтому я думаю, что экономика справится», — сказал Костин.

Он отметил, что резкое снижение цены на нефть и падение фондового рынка — «не очень хороший» знак для экономики, однако добавил, что она «и не к такому привыкла».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что наступление глобального кризиса, который затронет Россию, маловероятно. По его словам, ЦБ РФ рассмотрел крайне негативный сценарий с тремя «черными лебедями» одновременно (мировой финансовый кризис, усиление деглобализации и ужесточение санкций). Васильев подчеркнул, что сейчас наблюдается усиление торгового противостояния США и Китая. Аналитик полагает, что жесткие переговоры между США и КНР, между США и другими странами продолжатся в ближайшие месяцы.

Ранее в Госдуме оценили заявление Набиуллиной по ключевой ставке.

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