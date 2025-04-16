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ЦБ высказался о продлении требований о продаже валютной выручки

Банк России сделал замечания к продлению требований о продаже валютной выручки
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Центральный Банк России не поддержал продление требований о продаже валютной выручки экспортерами, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет агентство ТАСС.

По словам представителя Минфина, регулятор оставил замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки, которое истекает 30 апреля.

Как уточнил Моисеев, правительство инициативу поддержало, но Банк России имеет замечания. Там, по словам Моисеева считают, что продлевать указ не надо на фоне «нынешней ситуации».

На этой неделе кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что до конца весны рубль начнет дешеветь. Доллар будет стоить 90 рублей, юань — 12 рублей.

По словам Зельцера, для краткосрочного прогноза курса рубля в настоящее время слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной, а направление движения курсов — непредопределенным. В целом зарубежные валюты вряд ли уйдут далеко от текущих значений в ближайшей перспективе. Если брать шире, до конца весны, то появится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют, отметил он.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.

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