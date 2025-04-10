Экономист: рубль подешевеет до конца весны

До конца весны рубль начнет дешеветь. Доллар будет стоить 90 рублей, юань — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Для краткосрочного прогноза курса рубля сейчас слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной, а направление движения курсов непредопределенным. В целом зарубежные валюты вряд ли уйдут далеко от текущих значений в ближайшей перспективе. Если брать шире, до конца весны, то тут уже видится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют. На фоне тарифных войн рухнули сырьевые рынки, для России это скажется с временным лагом», — отметил Зельцер.

Он пояснил, что приток валюты от российского экспорта будет снижаться, предложение валюты — падать, а это играет против рубля. Экономист добавил, что

локальную поддержку рублю в апреле окажет бюджетный механизм — ЦБ и Минфин увеличили лимиты продажи валюты на 75%.

9 апреля доллар стоил более 86 рублей, юань — 11,6 рубля.

Ранее аналитик допустил, что россиян, хранящих деньги «под матрасом», станет меньше.