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В США заявили, что Россия просит продать ей самолеты Boeing за счет замороженных активов

Bloomberg: РФ запросила у США покупку Boeing после прекращения огня на Украине
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Максим Блинов/РИА Новости

Россия якобы обратилась к США с запросом на покупку самолетов Boeing за счет замороженных миллиардов долларов российского Центробанка после того, как на Украине будет достигнуто прекращение огня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Москве.

Хотя запрос не является условием согласия на перемирие, Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня, подчеркнул источник агентства.

Сделка, разрешающая покупку самолетов, может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий, отмечает Bloomberg.

США не будут обсуждать никаких сделок, пока не будет достигнуто прекращение огня, сказал агентству представитель американского совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать, пыталась ли Москва купить самолеты Boeing.

По подсчету американских законодателей, в США находятся около $5 млрд российских активов.

До этого руководитель пресс-службы госдепа Тэмми Брюс заявила, что смягчение антироссийских санкций можно будет обсуждать только после прекращения огня.

Ранее экономист заявил об отмене части американских санкций против РФ.

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