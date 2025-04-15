Эксперт предупредил о падении экспорта фруктов из Турции в Россию

Заморозки сильно повлияли на урожай фруктов и овощей в Турции, что точно скажется на объеме их экспорта в РФ в 2025 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — сказал эксперт.

13 апреля глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что в последние дни в стране фиксируются рекордно низкие температуры за последние десять лет. По его словам, температура воздуха в Турции 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снег и град. Последний раз такие заморозки наблюдались в стране в 2014 году.

При этом, по мнению гендиректора туристической компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, не стоит ждать, что турецкое похолодание сильно напугает российских туристов.

Ранее Турция решила приостановить экспорт лимонов из-за непогоды, но потом передумала.