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Эксперт предупредил о падении экспорта фруктов из Турции в Россию

Профессор Гедикоглу: экспорт фруктов из Турции в РФ упадет из-за заморозков
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Артур Лебедев/РИА Новости

Заморозки сильно повлияли на урожай фруктов и овощей в Турции, что точно скажется на объеме их экспорта в РФ в 2025 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

«Заморозки в Турции привели к потере около 80% урожая винограда и 50% урожая абрикосов, яблок и черешни. Таким образом, в Турции будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей. Ожидается и снижение экспорта фруктов и овощей в Россию», — сказал эксперт.

13 апреля глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что в последние дни в стране фиксируются рекордно низкие температуры за последние десять лет. По его словам, температура воздуха в Турции 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снег и град. Последний раз такие заморозки наблюдались в стране в 2014 году.

При этом, по мнению гендиректора туристической компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, не стоит ждать, что турецкое похолодание сильно напугает российских туристов.

Ранее Турция решила приостановить экспорт лимонов из-за непогоды, но потом передумала.

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