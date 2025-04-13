Власти Турции заявили о рекордных заморозках в апреле

Министр Юмаклы: в Турции зафиксированы сильнейшие за 10 лет заморозки

В Турции в последние дни фиксируются рекордно низкие температуры за последние десять лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.

По его словам, температура воздуха в Турции 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град. Последний раз такие заморозки наблюдались в стране в 2014 году.

«В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории после крупных сельскохозяйственных заморозков в 2014 году», — написал Юмаклы.

Резкое понижение температуры воздуха в стране привело к ущербу на фермерских хозяйствах. Пострадали посадки абрикосовых и ореховых деревьев, а также виноградники, картофель и лук. По словам министра, государство намерено поддержать пострадавших из-за погоды производителей.

В начале апреля снег выпал и в других черноморских регионах. Например, штормовое предупреждение с 6 по 9 апреля действовало в Крыму. Как сообщил местный Гидрометцентр, осадки в виде мокрого снега накрыли Симферополь, Севастополь, предгорные и горные районы полуострова. Столбики термометров опускались до -2 градусов. Порывы ветра местами разгонялись до 25 м/с.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет апрель в Москве.