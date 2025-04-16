Москвичи кинулись скупать палатки

«Чек индекс»: спрос на туристические палатки в Москве вырос на 41%

Из-за теплой погоды в марте москвичи скупают туристические палатки и спальные мешки, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные исследования аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Как отметили аналитики, спрос на туристические товары сдвинулся на более ранний срок — покупки палаток выросли на 41%, а спальных мешков — на 56%.

По данным компании, средний чек покупки туристической палатки составляет 10,7 тысячи рублей, что на 24% выше относительно года ранее. Средний чек спального мешка составляет — 3,8 тысячи рублей, что на 23% выше по сравнению с годом до этого.

На прошлой неделе в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили, что спрос на авиабилеты на эти майские праздники вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Там уточнили, что самый дешевый авиабилет стоит от 4 тыс. рублей. Доля зарубежных поездок увеличилась на 12 процентных пунктов и достигла 42%, однако большинство путешественников (58%) по-прежнему выбирают внутренний туризм.

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