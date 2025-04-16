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ЕК не будет продлевать меры, дающие Украине свободный доступ на рынок ЕС

FT: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня
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Global Look Press

Европейский союз к июню хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Европейская комиссия не будет продлевать торговые меры, предоставляющие Украине свободный доступ на рынок ЕС, вместо этого попытавшись договориться о более широкой либерализации торговли к жесткому сроку 5 июня», — говорится в статье.

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с 2022 года, но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жалуются на то, что украинский импорт снизил внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

В связи с этим Еврокомиссия ввела «чрезвычайные меры», ограничивающие импорт таких продуктов питания, как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которые могут быть введены, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Срок действия АТМ истекает в начале июня, и на этот раз они не будут продлены.

«Комиссия настроена на консультации с Украиной... и наша цель — рассмотреть вопрос взаимной либерализации тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и представим его Украине, как только сможем», — цитирует FT слова пресс-секретаря ЕК Олофа Гилла.

В феврале глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь сообщал, что министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт продукции сельского хозяйства Украины.

Ранее на Украине рассказали об ответе на пошлины Трампа.

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