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В Европе рассматривают возобновление импорта российского газа

Reuters: Евросоюз допустил возврат к импорту газа из РФ из-за Трампа
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Shutterstock

Крупные европейские компании рассматривают возобновление импорта российского газа, пишет Reuters.

Как пишут авторы публикации, президент США Дональд Трамп «раскачал отношения с Европой», введя торговые пошлины. В результате европейский бизнес стал опасаться, что зависимость от США в плане энергоресурсов станет еще одной уязвимостью.

«На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: что импорт некоторого количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром» может быть хорошей идеей», — говорится в публикации.

По словам исполнительного вице-президента французской Engie Дидье Олло, европейские компании могли бы вернуться к импорту 60 млрд, возможно 70 млрд кубометров российского газа в год, включая сжиженный природный газ, при условии установления мира на Украине.

До этого издание Euractiv сообщало, что Соединенные Штаты обогнали Россию в объемах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в первом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС насчитали траты на российские энергоресурсы, равные покупке тысяч F-35.

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